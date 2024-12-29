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"الأول عبر التاريخ".. محمد صلاح يسجل رقماً قياسياً في بطولة الدوري الإنجليزي

08:45 م الأحد 29 ديسمبر 2024

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي، تحطيم العديد من الأرقام القياسية للريدز.

ويلاقي فريق ليفربول حالياً نظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات الجولة ال 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

ونجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر، في الشوط الأول من اللقاء، ليرفع عدد أهدافه رفقة الريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 17 هدفاً.

كما نجح صلاح في رفع عدد تمريراته الحاسمة، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إلى 12 تمريرة حاسمة.

وبتسجيل صلاح هدف وصناعة آخر في مباراة اليوم، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل ويصنع في 8 مباريات متتالية بالمسابقة.

ويحتل صلاح حالياً، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً وبفارق 3 أهداف عن صاحب المركز الثاني النرويجي إيرلنج هالاند.

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محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد إيرلنج هالاند الدوري الإنجليزي
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