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وصيفا للدوري الإنجليزي.. نوتنجهام فورست يفوز على إيفرتون بثنائية نظيفة

08:16 م الأحد 29 ديسمبر 2024

فريق نوتنجهام فورست

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انتهت مباراة إيفرتون ونوتنجهام فورست التي أقيمت اليوم 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق نوتنجهام فورست الفوز على إيفرتون بهدفين دون مقابل على ملعب جوديسون بارك.

وسجل هدف نوتنجهام الأول كريس وود في الدقيقة 15، بينما سجل هدف نوتنجهام الثاني مورجان جيبس وايت في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز رفع فريق نوتنجهام الى النقطة 37 ليحتل محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما توقف فريق إيفرتون عند النقطة 17 ويحتل المركز السادس عشر.

نوتنجهام فورست إيفرتون الدوري الانجليزي
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