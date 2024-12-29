هدف محمد صلاح في مرمى وست هام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

التقى ليفربول بنظيره وست هام اليوم الاحد 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ 40 من عمر شوط المباراة الأول.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة فقط.