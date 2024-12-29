الأهلي يعلن رئيس بعثة الفريق في الجزائر استعداداً لمواجهة بلوزداد

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كتب - يوسف محمد:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يناير المقبل 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتجه بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر، مع بداية شهر يناير المقبل، سيقوم طارق قنديل بالترتيب والتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة، لتوفير كافة الأمور الخاصة ببعثة الفريق.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رقة كلاً من: "شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد 7 نقاط فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

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