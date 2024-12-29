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توتنهام يتعادل مع ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

07:57 م الأحد 29 ديسمبر 2024

توتنهام ضد ولفرهمابتون

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انتهت مباراة توتنهام وولفرهامبتون التي أقيمت اليوم الأحد 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحُسمت مباراة توتنهام وولفرهامبتون بالتعادل الايجابي 2-2 على ملعب توتنهام هوتسبير.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول: هوانج هي تشان في الدقيقة 7.

سجل هدف توتنهام الأول: رودريجو بيتانكور في الدقيقة 12.

أهدر اللاعب هيونج مين سون ركلة جزاء في الدقيقة 43.

سجل هدف توتنهام الثاني: برينان جونسون في الدقيقة 3+45.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني: لارسن في الدقيقة 87.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة ليصل إلى المركز الحادي عشر، ورفع وولفرهامبتون رصيده الى النقطة 16 ليحتل المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مباراة توتنهام وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير
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