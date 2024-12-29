العراقي يونس محمود ونجوم السعودية "خناقة تصريحات" منذ 17 عامًا

"يضم بصفوفه عبدالمنعم".. نيس يُفكر في التعاقد مع مدافع جديد

"في مباراة ليستر".. رقم تاريخي لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مان سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك اليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - كيرتس جونز - كودي جاكبو.خط الهجوم: لويس دياز.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسلل على محمد قدوس لاعب وست هام.

الدقيقة 6: فرصة خطير لوست هام، بعد عرضية من جارود بوين تصل إلى لوكاس باكيتا داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 9: ضغط هجومي من فريق ليفربول في محاولة لإحراز الهدف الأول.

الدقيقة 13: عرضية من محمد صلاح لكنها تصل يسهولة إلى حارس المرمى.

الدقيقة 16: كيرتس جونز يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى، بعد تصدي مميز من أريولا حارس وست هام.

الدقيقة 20: سيطرة من لاعبي ليفربول على اللقاء.

الدقيقة 28: عرضية من أرنولد يبعدها دفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 30: لويس دياز يحرز الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من كيرتس جونز لاعب ليفربول يتصدى لها حارس مرمى وست هام.

الدقيقة 38: تسديدة قوية من محمد قدوس لاعب وست هام، ترتطم بالقائم.

الدقيقة 40: كودي جاكبو يحرز الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 44: محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني