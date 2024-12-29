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عودة السيتي وخماسية ليفربول.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

07:15 م الأحد 29 ديسمبر 2024

توتنهام ضد ولفرهامبتون

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كتب - محمد القرش:

شهد مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد، عودة مانشستر سيتي لطريق الفوز على حساب ليستر بثنائية دون رد.

وتعادل توتنهام هوتسبير مع نظيره ولفرهامبتون في مباراة مثيرة شهدت 4 أهداف، بينما فاز نوتنجهام فورست على نظيره إيفرتون.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - (2-0)

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - (2-1)

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - (0-2)

فولهام ضد بورنموث - (2-2)

توتنهام ضد ولفرهامبتون - (2-2)

وست هام يونايتد ضد ليفربول - (0-5)

وست هام ضد ليفربول مباريات الدوري المصري اليوم فولهام ضد بورنموث الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي توتنهام
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