عودة السيتي وخماسية ليفربول.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كتب - محمد القرش:

شهد مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد، عودة مانشستر سيتي لطريق الفوز على حساب ليستر بثنائية دون رد.

وتعادل توتنهام هوتسبير مع نظيره ولفرهامبتون في مباراة مثيرة شهدت 4 أهداف، بينما فاز نوتنجهام فورست على نظيره إيفرتون.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - (2-0)

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - (2-1)

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - (0-2)

فولهام ضد بورنموث - (2-2)

توتنهام ضد ولفرهامبتون - (2-2)

وست هام يونايتد ضد ليفربول - (0-5)