مانشستر سيتي يحقق الفوز على ليستر بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب - مراسل مصراوي:

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز، على حساب نظيره ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي في اللقاء، كلاً من سافيو موريرا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 31 ليصبح في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة رقم 14 في المركز الثامن عشر.