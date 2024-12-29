لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 4
19:15

ليفربول

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 1
19:00

فيورنتينا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

روما

جميع المباريات

إعلان

مانشستر سيتي يحقق الفوز على ليستر بثنائية في الدوري الإنجليزي

07:07 م الأحد 29 ديسمبر 2024

مانشستر سيتي يحقق الفوز على ليستر سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز، على حساب نظيره ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي في اللقاء، كلاً من سافيو موريرا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 31 ليصبح في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة رقم 14 في المركز الثامن عشر.

مانشستر سيتي ليستر سيتي الدوري الانجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات