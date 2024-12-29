"ثلاثي هجومي".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريق الرسمي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد اليوم، في إطار منافسات الجولة بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالبريميرليج.

وجاء تشكيل الريدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: جو جوميز، فان دايك، روبرتسون وأرنولد.

خط الوسط: جرافنبيرج، كيرتس جونز وماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو ولويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.