لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 4
19:15

ليفربول

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 1
19:00

فيورنتينا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

روما

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

06:51 م الأحد 29 ديسمبر 2024

مباراة ليفربول وليستر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريق الرسمي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد اليوم، في إطار منافسات الجولة بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالبريميرليج.

وجاء تشكيل الريدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: جو جوميز، فان دايك، روبرتسون وأرنولد.

خط الوسط: جرافنبيرج، كيرتس جونز وماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو ولويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

ليفربول وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات