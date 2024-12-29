هدف تقدم مانشستر سيتي على ليستر في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

التقى فريق مانشستر سيتي بنظيره ليستر سيتي اليوم الأحد 29 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مان سيتي على ليستر سيتي بهدف نظيف على ملعب كينج باور.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي بقدم سافيو في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

ويعد هذا هو الهدف الأول للجناح البرازيلي، سافيو، مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في موسم 2024/25 قادما من جيرونا الإسباني.