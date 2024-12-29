محمد شريف يقود الخليج للفوز وديًا على "فتح جوميز"

محمد شريف يحتل بالتسجيل في مرمى الفتح وديًا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الخليج السعودي بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية التي جمعته عصر اليوم الأحد في معسكر بدولة قطر بنظيره الفتح عصر اليوم الأحد بنظيره الفتح الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق.

وسجل هدفا اللقاء المحترف المصري بصفوف الخليج محمد شريف.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات المحلية التي توقفت بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج.

ويحتل فريق الخليج المركز الثامن بجدول منافسات الدوري السعودي قبل التوقف برصيد 19 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق الفتح ترتيب المسابقة برصيد ستة نقاط.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

بموافقة جوارديولا.. عمر مرموش ضمن اهتمامات مانشستر سيتي