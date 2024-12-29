"عودة نجم الفريق".. جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليستر

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإسباني بيب جوراديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمباراته أمام نظيره ليستر سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليستر، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة نجم الفريق دي بروين للتشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ناثان أكي، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، سافينهو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كارسون، جريليش، ووكر، جيريمي دوكو، جوندوجان، موباما، سيبمسون، أوريلي، مكاتي.

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