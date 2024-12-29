العراقي يونس محمود ونجوم السعودية "خناقة تصريحات" منذ 17 عامًا

عمر مرموش ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية في عام 2024

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر على البليهي نجم منتخب السعودية ويونس محمود نجم المنتخب العراقي السابق، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، بعد حرب التصريحات التي نشبت بينهما مؤخرًا.

المناوشات الكلامية بين يونس محمود ونجوم السعودية ممتدة منذ 17 عامًا، وكانت البداية في بطولة كأس آسيا نسخة 2007.

وكان يونس محمود قد صرح في بداية انطلاق كأس الخليج المقامة حاليًا، أن منتخب السعودية غير مرشح لعبور دور المجموعات بعد هزيمته من البحرين في الجولة الأولي.

ليرد عليه البليهي بتصريحات قوية بعد ختام المجموعات وتأهل منتخب السعودية على حساب العراق بأن عليه أن يقف على قدميه حين يتكلم عن المنتخب السعودي، وأن هذه البلد كانت سببًا في شهرته كلاعب.

ما قصة يونس محمود وخناقته مع نجوم السعودية؟

البداية كانت في عام 2007 ببطولة كأس آسيا، وذلك خلال مباراة السعودية والعراق والتي توج بها المنتخب العراقي باللقب، وتفاجأ يونس محمود بأن جائزة أفضل لاعب تم تقديمها للنجم السعودي ياسر القحطاني، وكان يري أنه أحق بهذه الجائزة لفوز منتخب بلاده بالبطولة وظهوره بمستوي جيد حينها.

ورد ياسر القحطاني على إتهام يونس محمود على حصوله على الجائزة كمجاملة:"يونس محمود لم يكن مرشحًا للجائزة، ومن الممكن أن ألمع الجائزة وأرسلها إليه".

ليرد يونس محمود عليه: "أوجه الشكر لنجم السعودية ياسر القحطاني، ولكني لن أستطيع رد الهدية لإن لقب آسيا ملك للشعب العراقي كله".

من جانبها رفعت جماهير المنتخب السعودي خلال مباراة العراق أمس السبت لافتات ساخرة موجهة للنجم العراقي يونس محمود، حيث كتبت: "متى تتخطي ؟"، في إشارة أنه لم ينسِ واقعة 2007 حتى الآن.

وكذلك احتفل لاعبو المنتخب السعودي بإشارة ضد يونس محمود عقب فوزهم على منتخب العراق بختام دور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس الخليج.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تشكيلة مجانية صادمة تضم محمد صلاح في 2025