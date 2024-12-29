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تشكيلة مجانية صادمة تضم محمد صلاح في 2025

01:56 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح
  • عرض 21 صورة
    مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ
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    مانويل نوير
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    مانويل نوير حارس بايرن ميونخ
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    أرنولد
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    أرنولد 1
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    ألفونسو ديفيز
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    ألفونسو ديفيز
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    ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ
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    توماس مولر (يسار) يحتفل مع جوشا كيميتش بهدف الاخير في مرمى النروج
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    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 21 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 21 صورة
    كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند
  • عرض 21 صورة
    سون هيونج مين وكيفن دي بروين
  • عرض 21 صورة
    سون هيونج مين وألكسندر أرنولد
  • عرض 21 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
  • عرض 21 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
  • عرض 21 صورة
    ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ
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    مشادة ليروي ساني ومدرب يونيون برلين (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أيام قليلة تفصلنا عن فتح موسم الانتقالات الشتوية، والذي تنتظره الأندية لتدعيم صفوفها في الفترة القادمة.

وقبل أيام من فتح الميركاتو الشتوي، يتواجد أكثر من نجم سيكون حرًا؛ لانتهاء عقودهم في نهائي الموسم وبالتالي يحق لهم مناقشة أي عروض في يناير والرحيل بشكل مجاني.

ويتواجد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ضمن أبرز 11 لاعبًا ستنتهي عقودهم مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية بنهاية الموسم الحالي.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن التشكيلة المثالية للاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وشملت التشكيلة 6 أسماء من الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من ليفربول، هم محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى ترنت ألكسندر أرنولد في خط الدفاع.

وظهر كذلك بالقائمة الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال، والبلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي، والكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير.

أما في الدوري الألماني "بوندسليجا"، فقد جاء خمسة أسماء، أربعة منهم من نادي بايرن ميونخ، أبرزهم الحارس المخضرم مانويل نوير، إلى جانب الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، ولاعب الوسط جوشوا كيميتش، والجناح ليروي ساني، كما ظهر المدافع الألماني جوناثان تاه من باير ليفركوزن.

التشكيلة الكاملة للاعبين الذين ستنتهي عقودهم صيف 2025:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ).

الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)، ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، توماس بارتي (أرسنال)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

الهجوم: هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، محمد صلاح (ليفربول).

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