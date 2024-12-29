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"يتبقى الإعلان".. ريال مدريد يحسم صفقة نجم ليفربول

01:32 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    احتفال أرنولد
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    أرنولد
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    احتفال أرنولد
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    لحظة خروج أرنولد
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    أوفي إيجاريا مع أرنولد في تدريبات ليفربول
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    أرنولد
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    أرنولد
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    ألكسندر أرنولد
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    أرنولد في إعلان لقميص ليفربول للموسم المقبل
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    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
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    محمد صلاح وألكسندر أرنولد
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    سون هيونج مين وألكسندر أرنولد
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    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
  • عرض 21 صورة
    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
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    محمد صلاح وألكسندر أرنولد
  • عرض 21 صورة
    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
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    ألكسند أرنولد ولويس دياز
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    ألكسندر أرنولد
  • عرض 21 صورة
    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن حسم مسؤولو ريال مدريد الإسباني صفقة ضم الظهير الأيمن بنادي ليفربول الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

وذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن مسؤولي نادي ريال مدريد قد أنهوا الاتفاق على كل شيء مع أرنولد إذ يتبقى فقط توقيع العقود.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يتم الإعلان عن أي شيء بعد دخول اللاعب الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل؛ احترامًا لتعاقده مع ليفربول.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا يتجاهل عروض التجديد التي قدمها له مسؤولو ليفربول ويرد على مكاملة مسؤولي ريال مدريد بـ "نعم أريد الذهاب إلى سانتياجو برنابيو".

ويعد اللاعب من ناشئي ليفربول إذ تم تصعيده للفريق الأول في موسم 16/17.

وشارك الظهير الأيمن مع ليفربول خلال الموسم الجاري 2024/25 في 22 مباراة صنع هلالها 5 أهداف.

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