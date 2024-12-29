عمر مرموش ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية في عام 2024

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كتب- محمد عبدالهادي:

فرض الدولي المصري عمر مرموش، نجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، نفسه كواحد من أبرز لاعبي الدوري الألماني وأوروبا الذين ارتفعت قيمتهم التسويقية في عام 2024.

ونجح عمر مرموش في المساهمة بـ30 هدفاً بواقع (18 هدفاً و12 تمريرة حاسمة) في مختلف البطولات، بينها 20 مساهمة في الدوري الألماني.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" ارتفعت القيمة السوقية لمرموش بنحو 37 مليون جنيه إسترليني، لتصل إلى 50 مليون جنيه (60 مليون يورو)، ما جعله سابع أعلى لاعب في العالم من حيث زيادة القيمة السوقية في 2024.

ويتصدر لامين يامال (برشلونة) القائمة بزيادة قيمته إلى 149 مليون إسترليني، يليه كول بالمر، وباو كوبارسي، وغيرهم من نجوم الدوريات الكبرى.

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