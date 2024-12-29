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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:07 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

كرة قدم

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تقام اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم أبرزهم إقامة ستة مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما تقام اليوم أيضا أربع مباريات في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، أبرزهم إقامة مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

وجاء جدول المباريات اليوم كالاتي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي..4:30 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون..5 مساءً.. "بي إن سبورتس".

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست..5 مساءً.. "بي إن سبورتس".

فولهام ضد بورنموث..5 مساءً.. "بي إن سبورتس".

توتنهام هوتسبر ضد وولفرهامبتون..5 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

وست هام يونايتد ضد ليفربول..7:15 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

الدوري الإيطالي الممتاز

أودينيزي ضد تورينو..1:30 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية".

نابولي ضد فينيزيا..4 مساء.. "أبو ظبي الرياضية".

يوفنتوس ضد فيورنتينا..7 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية".

ميلان ضد روما..9:45 مساء.. "أبو ظبي الرياضية".

الدوري المصري

حرس الحدود ضد طلائع الجيش..5 مساءً.. "أون تايم سبورتس"

الزمالك ضد الاتحاد السكندري..8 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

جدول مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري المصري ليفربول ووست هام يونايتد الزمالك والاتحاد السكندري
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