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ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور وزوجته.. حمدي فتحي داخل الجيم.. الحضري في الاستديو التحليلي

06:16 ص الأحد 29 ديسمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي السابق أيمن أشرف صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن.

وشارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زوجته.

وقام النجم البرازيلي نيمار، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وحرص نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام".

كما شارك نجم نادي الزمالك السابق حازم إمام، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرية، صورة له عبر "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وقام سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في مران فريقه.

وشارك عمرو السولية نجم الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في صالة الجيم.

كما نشر عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق، صورة له عبر "إنستجرام"، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي في قناة "الكأس" القطرية.

وحرص محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلى فريق الخليج السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

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ستوري نجوم كرة القدم عصام الحضري إمام عاشور وزوجته النادي الأهلي
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