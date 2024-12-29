أتالانتا يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا بالتعادل مع لاتسيو

انتهت مباراة أتالانتا ولاتسيو التي أقيمت أمس السبت 28 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة لاتسيو وأتالانتا على استاد الأولمبي.

وسجل هدف لاتسيو فيسايو باشيرو في الدقيقة 27، وعادل ماركو بيرشيا النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل احتل أتالانتا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41، بينما احتل فريق لاتسيو المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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