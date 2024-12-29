مرشح لـ 4 جوائز.. جيمي كاراجر يتحدث عن حظوظ محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية 2025

توقع جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، تتويج المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة ألقاب فردية في 2025، بعد تألقه بشكل لافت خلال الموسم الحالي.

وكتب كاراجر في مقالة عبر صحيفة "تيليجراف" أن صلاح قادر على التتويج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بجائزة الكرة الذهبية العام المقبل.

واختاره أيضًا كمرشح للفوز بجائزتي رابطة اللاعبين المحترفين وكتاب كرة القدم لأفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي.

ولا يزال مستقبل محمد صلاح في أنفيلد غير مؤكد، ويستطيع المهاجم البالغ من العمر 32 عاما التفاوض على الانتقال إلى أي نادي في شهر يناير المقبل.

يُذكر أن صلاح سجل 19 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة مع ليفربول بجميع المسابقات حتى الآن.