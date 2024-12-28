انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو وأتلانتا التي تقام اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر التي تقام على ملعب تورينو الأولمبي.

وسجل هدف فريق لاتسيو صانع الألعاب، فيسايو باشيرو، في الدقيقة 27 على ملعب تورينو الأولمبي.

وبهذا التقدم يمنع فريق لاتسيو منافسه أتالانتا من تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.

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