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الدوري الإيطالي.. لاتسيو يتقدم على أتالانتا في الشوط الأول

10:46 م السبت 28 ديسمبر 2024

لاتسيو

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انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو وأتلانتا التي تقام اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر التي تقام على ملعب تورينو الأولمبي.

وسجل هدف فريق لاتسيو صانع الألعاب، فيسايو باشيرو، في الدقيقة 27 على ملعب تورينو الأولمبي.

وبهذا التقدم يمنع فريق لاتسيو منافسه أتالانتا من تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.

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لاتسيو ضد أتالانتا اتلانتا الدوري الإيطالي
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