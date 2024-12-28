"يقود تريزيجيه".. مدرب بوتافوجو السابق في الدوحة لقيادة فريق الريان القطري

كتب - يوسف محمد:

اقترب المدرب البرتغالي أرتور جورج المدير الفني السابق لفريق بوتافوجو البرازيلي، من تولي القيادة الفنية لفريق الريان القطري، الذي يلعب في صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية، أن المدير الفني البرتغالي وصل إلى مدينة الدوحة القطرية لتولي القيادة الفنية لفريق الريان القطري.

وكان أرتور رحل عن تولي القيادة الفنية لفريق بوتافوجو البرازيلي، بعد نهاية عقده مع الفريق.

ويضم فريق الريان القطري في صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي انتقل إلى صفوف الفريق القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من طرابزون سبور التركي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وشارك تريزيجيه رفقة الفريق القطري خلال الموسم الحالي، في 21 مباراة تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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