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أهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي (فيديو)

09:23 م السبت 28 ديسمبر 2024

إنتر ميلان ضد كالياري

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه إنتر ميلان نظيره كالياري اليوم السبت 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح انتر ميلان بقدم أليساندرو باستوني في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ثم أضاف لاوتارو الهدف الثاني في الدقيقة 71، وسجل أوغلو الهدف الثالث في الدقيقة 78.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل كالياري المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة فقط.

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الدوري الإيطالي انتر ميلان كالياري كالياري ضد الإنتر
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