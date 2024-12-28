تقارير: ريال مدريد سيحصل على 100 مليون يورو بسبب مونديال الأندية

كتب - يوسف محمد:

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، المبلغ المالي المتوقع أن يحصل عليه فريق ريال مدريد الإسباني، حال حصوله بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد سيحصل على مبلغ مالي قدره 30 مليون يورو، نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، أن المبلغ ممكن أن يصل إلى 35 مليون يورو، حال تمكن الفريق من تحقيق انتصاراته بشكل كامل، في مرحلة المجموعات بالبطولة.

وأضافت الصحيفة، أن الجوائز الإجمالية للبطولة، ترتفع وتتزايد مع أدوار البطولة المختلفة، مما يجعل الفريق الإسباني يمكنه الحصول على مبلغ 100 مليون يورو، وهو مبلغ يعادل ما حصل عليه الفريق الملكي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن هذه المرة سيكون خلال شهر فقط وهو مدة البطولة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن النادي الملكي سيحصل على 60 مليون يورو في حال وصل إلى المباراة النهائية، بجانب مبلغ مالي قدره 80 مليون يورو للوصول إلى المباراة النهائية، بالإضافة إلى مكافأة إضافية قدرها 20 مليون يورو حال الفوز باللقب.

ويشارك فريق ريال مدريد الإسباني، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في المجموعة الثامنة بالبطولة، رفقة كلاً من: "باتشوكا المكسيكي، الهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي".

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