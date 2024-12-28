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إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية أمام كالياري

09:14 م السبت 28 ديسمبر 2024

إنتر ميلان ضد كالياري

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انتهت مباراة إنتر ميلان وكالياري التي أقيمت اليوم الخميس 28 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحقق إنتر ميلان الفوز على منافسه كالياري بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب اونيبول دوموس.

سجل هدف إنتر الأول: اليساندرو باستوني في الدقيقة 53.

سجل هدف إنتر الثاني: لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 71.

سجل هدف إنتر الثالث: هاكان أوغلو في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز احتل فريق انتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بينما توقف رصيد فريق كالياري عند النقطة 14 ليصبح في المركز الرابع عشر.

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كالياري ضد الإنتر انتر ميلان الدوري الإيطالي جدول ترتيب الدوري الإيطالي
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