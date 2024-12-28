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رغم الخسارة.. البحرين تتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي

07:26 م السبت 28 ديسمبر 2024

البحرين ضد اليمن

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انتهت مباراة البحرين واليمن التي أقيمت اليوم السبت 28 ديسمبر، في آخر جولات دور المجموعات لكأس الخليج العربي.

وحقق منتخب اليمن الفوز على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف على استاد جابر المبارك.

وسجل هدف اليمن الأول إبراهيم الختال "هدف ذاتي"، وأحرز هدف التعادل لمنتخب البحرين اللاعب محمد الرحيمي، وأضاف هارون الزبيدي هدف اليمن الثاني.

ورغم الخسارة تأهل منتخب البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ولم يتأهل منتخب اليمن رغم الفوز، حيث احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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البحرين ضد اليمن كأس الخليج خليجي 26 منتخب اليمن منتخب البحرين
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