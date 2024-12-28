السعودية إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب العراق

كتب ـ محمد الميموني:

التقى المنتخب السعودي بنظيره العراقي اليوم السبت 28 ديسمبر، ضمن منافسات كأس الخليج العربي النسخة الـ 26 لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي على منافسه العراقي بنتيجة 3 ـ 1.

وجاء الهدف الأول لصالح المنتخب السعودي بقدم سالم الدوسري في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ثم سجل هدف التعادل للمنتخب العراقي مهند علي في الدقيقة 64، وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني والثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ 81 و 86 من عمر المباراة.

يذكر أن المنتخب السعودي احتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي برصيد 6 نقاط، وفي الوصافة البحرين بنفس عدد النقاط.