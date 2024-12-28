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مواجهات نارية.. موعد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي

06:57 م السبت 28 ديسمبر 2024

فريق السعودية

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي، والتي شهدت إثارة وندية حتى المباريات الأخيرة.

وفي اليوم الأخير من الجولة الأخيرة، فاز منتخب السعودية على نظيره العراقي بثلاثية مقابل هدف، بينما تفوق اليمن على البحرين بهدفين مقابل هدف.

وتأهل من المجموعة الأولى كل من، منتخب عمان والكويت، ومن المجموعة الثانية السعودية والبحرين.

موعد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي

عمان ضد البحرين - الثلاثاء 31 ديسمبر - 4.30 مساء

السعودية ضد الكويت - الثلاثاء 31 ديسمبر - 7.45 مساء

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