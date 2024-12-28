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لحجز بطاقة التأهل.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء السعودية والعراق

05:30 م السبت 28 ديسمبر 2024

فريق السعودية

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كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب المملكة العربية السعودية والعراق التي تقام اليوم السبت على استاد جابر الأحمد الدولي.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة السعودية والعراق ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي.

ويحتاج المنتخب العراقي الفوز على السعودية من أجل التأهل إلى الدور التالي، بينما يحتاج البعودية الفوز أو التعادل.

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العراق ضد السعودية السعودية والعراق كاس الخليج منتخب السعودية خليجي 26
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