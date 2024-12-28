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بنظرة فخر.. جورجينا تستعرض 10 صور مع رونالدو من حفل جلوب سوكر

05:12 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رونالدو وجورجينا (1)
  • عرض 10 صورة
    كريتسانو ونجله (1)
  • عرض 10 صورة
    رونالدو وجورجينا (2)
  • عرض 10 صورة
    كريتسانو مع جائزة جلوب سوكر (2)
  • عرض 10 صورة
    رونالدو وجورجينا (3)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا
  • عرض 10 صورة
    مقعد جورجينا في حفل جلوب سوكر
  • عرض 10 صورة
    رونالدو وجوريجنا مع جونيور
  • عرض 10 صورة
    كريتسانو مع جائزة جلوب سوكر (1)
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كتب - محمد القرش:

أقيم حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن الأفضل في العالم لعام 2024 أمس الجمعة.

وحصد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط عن ما قدمه مع نادي النصر السعودي في موسم 2023/24.

واستعرضت جورجينا 10 صور لها من حفل جلوب سوكر مع رونالدو وابنها جونيور، حيث ظهر فخرها بكريستيانو من خلال نظراتها له في الصور.

وخلال موسم 2023/24، ساهم رونالدو في 57 هدفا (سجل 44 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة) مع النصر في جميع المسابقات.

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