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كتب - محمد القرش:

أقيم حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن الأفضل في العالم لعام 2024 أمس الجمعة.

وحصد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط عن ما قدمه مع نادي النصر السعودي في موسم 2023/24.

واستعرضت جورجينا 10 صور لها من حفل جلوب سوكر مع رونالدو وابنها جونيور، حيث ظهر فخرها بكريستيانو من خلال نظراتها له في الصور.

وخلال موسم 2023/24، ساهم رونالدو في 57 هدفا (سجل 44 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة) مع النصر في جميع المسابقات.

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