التشكيل الرسمي لمنتخبي البحرين واليمن في كأس الخليج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي البحرين واليمن عن التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما عند الرابعة والنصف عصر اليوم السبت في ختام منافسات دور المجموعات بكأس الخليج.

ويبدأ منتخب البحرين تحت قيادة مدربه الكرواتي دراغان تالييتش المباراة بالتشكيل التالي: السيد محمد جعفر، محمد عادل، السيد مهدي باقر، فينيست إيمانويل، هزاع علي، عبدالوهاب المالود، جاسم الشيخ، السيد أحمد الوداعي، إبراهيم الختال، أحمد الشروقي، محمد الرميحي.

ويبدأ المنتخب اليمني المباراة تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي بتشكيل مكون من: محمد أمان، علي الدقين، هارون الزبيدي، حمزة الريمي، رضوان الحبيشي، عمر جولان، أنيس المعاري، عبدالمجيد صارة، عبدالواسع المطيري، ناصر محمدوه، عمر الداحي.

وستُنقل المباراة عبر قنوات: SSC HD4، دبي الرياضية، البحرين الرياضية 1، الكأس 2، عمان الرياضية.

وتعد المباراة تحصيل حصل إذ أن المنتخب البحريني قد ضمن التأهل إلى دور نصف نهائي كأس الخليج بعدما تصدر المجموعة بفوزين على السعودية والعراق.

وعلى الجانب الآخر سيودع منتخب اليمن البطولة بعدما تذيل مجموعته بدون أي نقطة.

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