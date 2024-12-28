التشكيل الرسمي للسعودية والعراق لمباراتهما في كأس الخليج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي السعودية والعراق عن التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما عند الرابعة والنصف عصر اليوم السبت في ختام منافسات دور المجموعات بكأس الخليج.

ويبدأ منتخب العراق المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي رينارد بالتشكيل التالي: محمد العويس، سلطان الغنام، علي البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل، عبدالإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، سالم الدوسري ومحمد رديف.

ويبدأ منتخب العراق المباراة تحت قيادة مدربه الإسباني كاساس بالتشكيل التالي: جلال حسن، مناف يونس، علي فائز، علي عدنان، مصطفى سعدون، أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، أمير العماري، مهند علي، أيمن حسين.

وستُنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1.

ويحتل منتخب العراق قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره السعودي الوصيف.

ويحتاج العراق إلى الفوز فقط للتأهل، فيما يكفي المنتخب السعودي التعادل أو الفوز للتأهل.

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