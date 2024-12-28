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انتقادات للجزائري مصطفى غربال بسبب مباراة قطر والكويت

12:27 م السبت 28 ديسمبر 2024
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    الحكم الجزائري مصطفى غربال
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    محمد دحام لاعب منتخب الكويت بعد هدفه في شباك قطر
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كتبت-هند عواد:

تعرض الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة قطر والكويت في كأس الخليج، لانتقادات واسعة من جماهير الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ودع البطولة من دور المجموعات، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

واشتبك لاعبو منتخب قطر مع مصطفى غربال، بعد نهاية المباراة، إذ شهد اللقاء إلغاء هدفا للعنابي، وفي الدقيقة 75، رفض غربال احتساب ركلة جزاء لهم، بعد سقوط المعز علي داخل منطقة الجزاء.

شوف |
الغاء هدف منتخبنا الوطني الأول أمام الكويت بقرار من الحكم مصطفى غربال ..
هل تتفق مع قرار الحكم ؟#كاس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/fMbR7radQ5

واستدعى حكم تقنية الفيديو "الفار" غربال، لمراجعة تدخل مدافع الكويت على المعز علي، إلا أن الجزائري رفض احتسابها.

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