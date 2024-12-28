انتقادات للجزائري مصطفى غربال بسبب مباراة قطر والكويت

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كتبت-هند عواد:

تعرض الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة قطر والكويت في كأس الخليج، لانتقادات واسعة من جماهير الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ودع البطولة من دور المجموعات، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

واشتبك لاعبو منتخب قطر مع مصطفى غربال، بعد نهاية المباراة، إذ شهد اللقاء إلغاء هدفا للعنابي، وفي الدقيقة 75، رفض غربال احتساب ركلة جزاء لهم، بعد سقوط المعز علي داخل منطقة الجزاء.

ماذا فعل مونتاري مع مصطفى غربال بعد المباراة؟ 🤯🤯🤯🤯🤯🤯

pic.twitter.com/Ji6ZCkHJPA — عمرو (@bt3) December 27, 2024

شوف |

الغاء هدف منتخبنا الوطني الأول أمام الكويت بقرار من الحكم مصطفى غربال ..

هل تتفق مع قرار الحكم ؟#كاس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/fMbR7radQ5

— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 27, 2024

واستدعى حكم تقنية الفيديو "الفار" غربال، لمراجعة تدخل مدافع الكويت على المعز علي، إلا أن الجزائري رفض احتسابها.

شوف|

سقوط المعز علي في منطقة جزاء الكويت .. والحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد استدعاء الـ VAR

هل تتفق مع قرار الحكم مصطفى غربال ؟#كاس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/d5enXC9PUV — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 27, 2024

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