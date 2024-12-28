موعد مباراة العراق والسعودية والقناة الناقلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



تشهد منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس الخليج مواجهة قوية طرفيها منتخبي العراق والسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق نظيره السعودي عند 04:30 عصر اليوم السبت.

وستُنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1.

ويحتل منتخب العراق قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره السعودي الوصيف.

ويحتاج العراق إلى الفوز فقط للتأهل، فيما يكفي المنتخب السعودي التعادل أو الفوز للتأهل.

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