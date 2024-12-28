هل ينتقل سيف الدين الجزيري إلى الوداد المغربي؟.. وكيله يجيب

كتبت-هند عواد:

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة اقتراب انضمام الأخير إلى الوداد المغربي.

وقال بن ميم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "اللاعب لديه رواتب متأخرة حوالي 8-9 أشهر، وتعاون وصبر وساند الإدارة من قبل، وطلب من الإدارة الحصول عليها بشكل ودي أكثر من مرة، هذه ليست شكوى بل إنذار للمطالبة بأمواله، خلال 15 يوما سيحق له الرحيل مجانا".

وأضاف: "الجزيري وقع على تجديد عقده ويتبقى أن النادي يوثق العقد الجديد، اللاعب رفض تخفيض عقده الجديد بنسبة 40% في تراجع من قبل الإدارة عن الاتفاق القديم".

وأتم تصريحاته: "الجزيري يمر بضغوط نفسية ومادية كبيرة لمدة 6 أشهر، لكنه تحمل الزمالك، وتوجد حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي لخفض راتبه، ولا يوجد عرض رسمي من الوداد، وهذه مجرد أحاديث من بعض الوكلاء، اللاعب لديه عقد مع الزمالك".

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