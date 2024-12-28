"بعد هدف إبسويتش تاون".. أرقام كاي هافرتز مع أرسنال في الموسم الحالي

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أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الألماني كاي هافرتز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، تألقه رفقة فريق الجانرز خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات.

وسجل النجم الألماني كاي هافرتز هدف فوز أرسنال على حساب إبسويتش تاون، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الهدف رفع هافرتز أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 6 في الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك هافرتز خلال الموسم الحالي رفقة الجانرز بالدوري الإنجليزي، في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

وبشكل عام شارك اللاعب صاحب ال 25 عاماً، في 24 مباراة رفقة الجانرز خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن هافرتز انضم إلى فريق أرسنال في يوليو 2023، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

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