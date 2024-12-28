لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

أتالانتا

خليجي 26

العراق

- -
16:30

السعودية

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"بعد هدف إبسويتش تاون".. أرقام كاي هافرتز مع أرسنال في الموسم الحالي

05:12 ص السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كاي هافرتز يقفز فرحًا
  • عرض 6 صورة
    كاي هافرتز لاعب أرسنال
  • عرض 6 صورة
    كاي هافرتز
  • عرض 6 صورة
    كاي هافرتز لاعب أرسنال
  • عرض 6 صورة
    كاي هافرتز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الألماني كاي هافرتز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، تألقه رفقة فريق الجانرز خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات.

وسجل النجم الألماني كاي هافرتز هدف فوز أرسنال على حساب إبسويتش تاون، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الهدف رفع هافرتز أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 6 في الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك هافرتز خلال الموسم الحالي رفقة الجانرز بالدوري الإنجليزي، في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

وبشكل عام شارك اللاعب صاحب ال 25 عاماً، في 24 مباراة رفقة الجانرز خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن هافرتز انضم إلى فريق أرسنال في يوليو 2023، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

أقرأ أيضاً:

"حضن مطارات".. تعليق ساخر من رضا عبدالعال على لقطة الشناوي وفخر الدين

أرسنال أرسنال وإبسويتش تاون فوز أرسنال على إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي كاي هافرتز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية