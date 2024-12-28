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"هزائم متعددة".. رقم تاريخي سلبي لثنائي مدينة مانشستر خلال شهر ديسمبر الجاري

07:36 ص السبت 28 ديسمبر 2024
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  • عرض 23 صورة
    هدف مان سيتي الأول (1)
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    احتفال لاعبي مان سيتي (1)
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    هدف مان سيتي الأول
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    مان يونايتد ومانشستر سيتي
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    مان يونايتد ومانشستر سيتي (1)
  • عرض 23 صورة
    مان سيتي ومانشستر سونايتد
  • عرض 23 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (4)
  • عرض 23 صورة
    علامات حمراء تظهر في رأس جوارديولا (3)
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    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (3)
  • عرض 23 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (2)
  • عرض 23 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (1)
  • عرض 23 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 23 صورة
    علامات حمراء تظهر في رأس جوارديولا (4)
  • عرض 23 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 23 صورة
    روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (2)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (9)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (1)
  • عرض 23 صورة
    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (4)
  • عرض 23 صورة
    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (5)
  • عرض 23 صورة
    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (6)
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    من زيارة المدرب روبن أموريم لمانشستر يونايتد (3)
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يعاني ثنائي مدينة مانشستر، سواء كان مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، من تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في مختلف البطولات.

وحقق فريقا مدينة مانشستر رقماً سلببياً خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تلقى الفريقين مجتمعين 9 هزائم في مختلف البطولات، وهو العدد الأكبر من الهزائم منذ شهر إبريل في عام 1971، الذي تعرض فيه الفريقين للهزيمة في نفس عدد المباريات.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، تعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة في 4 مباريات بمختلف البطولات، بواقع 3 هزائم في بطولة الدوري الإنجليزي وهزيمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة في 3 مباريات خلال شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي، أمام كلا من، ليفربول بنتيجة هدفين دون مقابل، مان يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتلقى الهزيمة بالنتيجة ذاتها من فريق أستون فيلا"، بالإضافة إلى هزيمة من فريق يوفينتوس في دوري أبطال أوروبا، بهدفين دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر تلقى فريق مانشستر يونايتد 5 مباريات خلال شهر ديسمبر الجاري حتى الآن، وجميعهم في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج مانشستر يونايتد خلال شهر ديسمبر 2024 بالدوري الإنجليزي كالتالي:

7 ديسمبر 2024 .. الهزيمة من نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

15 ديسمبر 2024.. الهزيمة من مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

19 ديسمبر 2024.. الهزيمة من توتنهام بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

22 ديسمبر 2024.. الهزيمة من بورنموث بثلاثية نظيفة.

12 ديسمبر 2024.. الهزيمة من وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل.

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الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مان سيتي مباريات البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي
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