"لمعادلة سواريز".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة وست هام

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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وست هام يونايتد غداً الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد غداً، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد لندن الأوليمبي.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزوي، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

وحال تمكن صلاح من المساهمة في ثلاثة أهداف أمام وست هام غداً، سيصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي حال نجح صلاح في الوصول إلى هذا العدد من المساهمات، سيعادل الرقم التاريخي المسجل باسم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب ليفربول السابق، الذي ساهم في 14 هدفاً، رفقة الريدز في ديسمبر عام 2013.

ويمتلك صلاح في الوقت الحالي 11 مساهمة تهديفية ببطولة الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الجاري، بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وكان لويس سواريز نجح في ديسمبر من عام 2013، في تسجيل 10 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة، ليسجلرقماً تناريخياً كأكثر لاعب يساهم بالأهداف في شهر واحد فقط بالدوري الإنجليزي.

وبشكل عام شارك النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي حتى الآن، تمكن من تسجيل 16 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وشارك صلاح رفقة الريدز في 25 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 19 هدفاً وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الأن، برصيد 16 هدفاً وبفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي.

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