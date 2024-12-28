ستوري نجوم كرة القدم.. تكريم رونالدو.. عبد المنعم في الجيم.. حادث سير لنجم الأهلي

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أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال إحرازه هدفا في مرمى ليستر سيتي بالدوري.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تكريمه في حفل جوائز جلوب سوكر بدبي.

وقام نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، خلال تكريمه في حفل جلوب سوكر.

وحرص النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الريان القطري، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد الأطفال.

ونشر عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، داخل سيارته رفقة أحد أصدقائه.

كما شارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات الجماعية.

وقام عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بعد تعرضه لحادث سير.

وحرص أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، على مشاركة متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".