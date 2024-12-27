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أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

11:29 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    جابرييل جيسوس
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    لاعبي أرسنال
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    لاعبي فريق أرسنال
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    كاي هافيرتز
  • عرض 6 صورة
    لاعب أرسنال الإنجليزي
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كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال أمام إبسويتش تاون الإنجليزي، بتقدم الجانرز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف أرسنال الوحيد في الشوط الأول من المباراة، اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وفي حال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 36 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما سيتوقف رصيد إبسويتش تاون عند النقطة رقم 12 في المركز الـ 19 بجدول الترتيب.

والجدير بالذكر أن النجم المصري سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون، يغيب عن مباراة اليوم، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

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أرسنال وإبسويتش تاون أرسنال الدوري الإنجليزي
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