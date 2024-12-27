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جائزة جديدة لجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في الدوري الإسباني

11:09 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جود بيلينجهام
  • عرض 3 صورة
    النجم الإنجليزي بيلينجهام
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كتب - يوسف محمد:

حصد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض جود بيلينجهام 5 مباريات، رفقة فريق ريال مدريد خلال شهر ديسمبر الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

وتمكن فريق ريال مدريد بمشاركة بيلينجهام خلال شهر ديسمبر الماضي، من تحقيق ثلاثة انتصارات وتعرض لهزيمة واحدة وحضر التعادل في مباراة.

وبشكل عام شارك بيلينجهام رفقة ريال مدريد، في 14 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الإسباني، نجح في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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جائزة جديدة لجود بيلينجهام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني
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