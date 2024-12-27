جائزة جديدة لجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في الدوري الإسباني

"ليس مدربًا".. رونالدو يكشف عن مستقبله في مجال الكرة بعد اعتزاله

"بعد حصد الفريق الإماراتي للجائزة".. ما هي الألقاب التي حققها الأهلي

"وافق على بند الأزمة".. تطور مفاجيء في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد

أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

حصد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض جود بيلينجهام 5 مباريات، رفقة فريق ريال مدريد خلال شهر ديسمبر الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

وتمكن فريق ريال مدريد بمشاركة بيلينجهام خلال شهر ديسمبر الماضي، من تحقيق ثلاثة انتصارات وتعرض لهزيمة واحدة وحضر التعادل في مباراة.

وبشكل عام شارك بيلينجهام رفقة ريال مدريد، في 14 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الإسباني، نجح في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضاً:

"حضن مطارات".. تعليق ساخر من رضا عبدالعال على لقطة الشناوي وفخر الدين