نادي مغربي يسعى للتعاقد مع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة، وجود اهتمام من قبل الوداد المغربي لضم المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك.

وذكرت صحيفة صحيفة "المنتخب المغربية"، أن الوداد يضع عينه على المهاجم التونسي سيف الجزيري، الذي ينتهي عقده رفقة نادي الزمالك في يونيو 2025.

وأشارت الصحيفة أن النادي المغربي سيجد صعوبة كبير، في التعاقد مع اللاعب لوجود اهتمام ومنافسة قوية من أندية أخرى لضمه.

وكان أنيس بن ميم وكيل سيف الدين الجزيري، كشف في الساعات القليلة الماضية أنه راسل نادي الزمالك، بإمكانية فسخ عقد اللاعب، لعدم الحصول على مستحقاته المادية لمدة 7 أشهر.

ويذكر أن سيف الدين الجزيري انضم إلى نادي الزمالك، في أكتوبر 2021 قادماً من فريق المقاولون العرب، شارك رفقة الفريق حتى الآن في 140 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 37 هدفاً وتقديم 19 تمريرة حاسمة.

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