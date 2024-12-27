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"بسبب الأخطاء".. مشادة بين لاعبي منتخب قطر وحكم مباراة الكويت (فيديو)

10:00 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

منتخب قطر

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كتب - يوسف محمد:

دخل لاعبو المنتخب القطري في مشادة قوية، مع حكم مباراتهم أمام الكويت، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري.
والتقطت عدسات الكاميرات، لاعبي المنتخب القطري خلال دخولهم في مشادة مع الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي كان يتولى الإدارة التحكيمية، لمباراة قطر والكويت في كأس الخليج.
وكان التعادل الإيجابي حسم نتيجة مباراة، المنتخب القطري أمام نظيره منتخب الكويت، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الخليج العربي.
وبهذه النتيجة، حجز منتخب الكويت مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة، فيما ودع منتخب قطر البطولة من دور المجموعات.

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منتخب قطر كأس الخليج العربي منتخب الكويت
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