"بسبب الأخطاء".. مشادة بين لاعبي منتخب قطر وحكم مباراة الكويت (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

دخل لاعبو المنتخب القطري في مشادة قوية، مع حكم مباراتهم أمام الكويت، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري.

والتقطت عدسات الكاميرات، لاعبي المنتخب القطري خلال دخولهم في مشادة مع الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي كان يتولى الإدارة التحكيمية، لمباراة قطر والكويت في كأس الخليج.

وكان التعادل الإيجابي حسم نتيجة مباراة، المنتخب القطري أمام نظيره منتخب الكويت، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الخليج العربي.

وبهذه النتيجة، حجز منتخب الكويت مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة، فيما ودع منتخب قطر البطولة من دور المجموعات.

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احتفالات منتخب الكويت + هوشة لاعبين قطر مع حكم المباراة الجزائري 🔥🔥🔥#الكويت_قطر pic.twitter.com/EgB9E0P7tf — كرة الكويت 🇰🇼 (@kuwait_PLg) December 27, 2024

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