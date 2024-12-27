لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

0 0
21:45

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"وافق على بند الأزمة".. تطور مفاجيء في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

09:12 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور مُفاجيء في موقف إدارة نادي ليفربول من تجديد عقد نجمها المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "CaughtOffside" الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي ليفربول قد رضخت لطلب محمد صلاح بتمديد التعاقد لمدة 3 سنوات بعدما كانت تريد تجديد العقد لمدة موسم ثم لمدة موسمين في ظل الأداء الذي يقدمه اللاعب، بحسب تقارير إنجليزية سابقة.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 32 عامًا مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/2025 إذ يحق له التوقيع لأي نادِ بدون الرجوع لإدارة ليفربول مطلع يناير المقبل.

ويشهد الموسم الجاري 2024/2025 توّهجًا لمحمد صلاح مع ليفربول؛ إذ شارك معه في 25 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 15.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد عودة الفريق للتدريبات في ملعب مختار التتش

محمد صلاح ليفربول عقد محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان