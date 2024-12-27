"وافق على بند الأزمة".. تطور مفاجيء في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور مُفاجيء في موقف إدارة نادي ليفربول من تجديد عقد نجمها المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "CaughtOffside" الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي ليفربول قد رضخت لطلب محمد صلاح بتمديد التعاقد لمدة 3 سنوات بعدما كانت تريد تجديد العقد لمدة موسم ثم لمدة موسمين في ظل الأداء الذي يقدمه اللاعب، بحسب تقارير إنجليزية سابقة.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 32 عامًا مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/2025 إذ يحق له التوقيع لأي نادِ بدون الرجوع لإدارة ليفربول مطلع يناير المقبل.

ويشهد الموسم الجاري 2024/2025 توّهجًا لمحمد صلاح مع ليفربول؛ إذ شارك معه في 25 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 15.

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