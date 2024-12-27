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جائزة خاصة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في حفل جلوب سوكر

08:17 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

فلورنتينو بيريز

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كتب - يوسف محمد:

حصد الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل نادي عبر التاريخ، المقدمة من "جلوب سوكر".

ويقام حفل جوائز "جلوب سوكر"، في دبي بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، يقدم خلاله العديد من الجوائز للكثير من الرياضيين.

وقال بيريز تعليقاً على حصوله على الجائزة، في مقطع فيديو تم عرضه في الحفل: "شرف كبير لي التواجد على رأس أكبر مؤسسة رياضية في العالم وأسعى لوضعها في المكان الذي تستحقه دائماً".

وأضاف: "الجميع سيتذكر هذا العام لريال مدريد، ليس بسبب الفوز بدوري أبطال أوروبا فقط ولكن بسبب الألقاب الخمس الذي تمكن الفريق من تحقيقها".

واختتم بيريز تصريحاته: "أشكر اللاعبين وكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز مع ريال مدريد".

وتمكن فريق ريال مدريد خلال عام 2024، من تحقيق 5 ألقاب، بواقع لقب وحيد لكلاً من "الدوري الإسباني، السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس الإنتركونتيننتال".

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