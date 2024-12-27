"بعد التفوق على المارد الأحمر".. الألقاب التي حققها الأهلي والعين في عام 2024

كتب - يوسف محمد:

حصد فريق العين الإماراتي جائزة، لأفضل نادي في الشرق الأوسط لعام 2024، خلال حفل "جلوب سوكر"، المقام في دبي.

وتفوق فريق العين الإماراتي، على كل منافسيه للحصول على الجائزة ومنهم الأهلي المصري، الهلال والنصر السعوديين.

وسبق وتمكن النادي الأهلي المصري، من حصد جائزة أفضل نادي المقدمة من "جلوب سوكر" في عام 2023.

وخلال عام 2024، تمكن النادي الأهلي من حصد 5 ألقاب بواقع، لقب لكلاً من، الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري، دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقب بطل كأس القارات الثلاث آسيا، وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وكان الأهلي نجح في حصد لقب كأس المحيط الهادئ، آسيا وأفريقيا، بعد الفوز على حساب فريق العين الإماراتي ذاته، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي".

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق العين الإماراتي خلال عام 2024، من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

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