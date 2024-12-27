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"متفوّقًا على محمد صلاح".. فينيسيوس يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل جلوب سوكر

07:17 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

فينيسيوس

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد فينيسيوس جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 خلال حفل جلوب سوكر 2024 المُقام في دبي مساء اليوم الجمعة بتنظيم من مجلس دبي الرياضي.

وتفوق فينيسيوس على كل من: محمد صلاح (ليفربول)، هالاند (مانشستر سيتي)، لامين يامال (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونخ).

وكان اللاعب صاحب الـ 24 عامًا قد توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 بحفل جوائز The Best المُقدمة من فيفا لعام 2024.

يُذكر أن اللاعب قد توّج خلال الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتننتال.

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