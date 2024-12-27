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"الأهلي كان مُرشحًا".. العين الإماراتي يتوّج بجائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط في حفل جلوب سوكر

07:09 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

نادي العين

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر النادي الأهلي جائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط لصالح نادي العين الإماراتي خلال حفل جلوب سوكر 2024 المُقام في دبي مساء اليوم الجمعة بتنظيم من مجلس دبي الرياضي.

وتنافس على الجائزة كل من: النادي الأهلي، النصر والهلال من السعودية بجانب العين الإماراتي.

وكان العين الإماراتي قد توّج بلقب دوري أبطال آسيا فيما توّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي قد حصل على جائزة أفضل نادِ بالشرق الأوسط في النسخة الماضية من حفل جوائز جلوب سوكر.

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